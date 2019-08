© foto di Imago/Image Sport

Il Barcellona aprirà la stagione in Liga, ma al San Mames non ci sarà Lionel Messi. L'argentino del Barcellona, come riportato dal Mundo Deportivo, non si è allenato e salterà la prima sfida di campionato per via del problema al soleo destro. Valverde vuole recuperarlo in vista dei prossimi impegni, ma come già confermato in conferenza stampa lo staff medico non vuole rischiare il calciatore.