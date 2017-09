Barcellona, Messi pensa all'addio dopo il brutto mercato blaugrana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dalla penisola iberica, in particolare da Diario Gol, l'attaccante e pluri-Pallone d'Oro Lionel Messi del Barcellona sta valutando con decisione l'idea di abbandonare il club catalano per vivere una seconda avventura altrove. A far prendere la decisione nel fuoriclasse argentino, classe '87, la pessima campagna acquisti dei blaugrana, che ha portato al milionario quanto sanguinoso addio di Neymar.