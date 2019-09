© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sport, Leo Messi ha confermato che non sarà disponibile alla ripresa del campionato contro il Valencia a seguito dell'infortunio rimediato al soleo della gamba destra. "Sono calmo e giocherò quando mi sentirò di essere sicuro di non avere ricadute". L'argentino è in dubbio anche per l'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund.