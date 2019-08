Barcellona, Messi: "Scorsa stagione amara, vogliamo vincere tutto"

© foto di Imago/Image Sport

Giornata di presentazione davanti ai tifosi del Camp Nou per il Barcellona prima di giocare il Trofeo Gamper con l'Arsenal. Il capitano della squadra blaugrana, Leo Messi, non sarà della gara dopo essere rientrato da poco ad allenarsi ma ha preso la parola davanti al suo pubblico: "La verità è che è difficile dire qualcosa oggi dopo la scorsa stagione. Non mi pento di nulla. Ripeto la stessa cosa che ho detto la scorsa stagione. Confido in questa squadra, in questi giocatori e in questo staff tecnico e non ho dubbi che insieme combatteremo di nuovo per tutto. La scorsa stagione è stata amara per come è finita, ma non dobbiamo dimenticare il campionato che abbiamo vinto. L'ottava Liga in 11 anni, che in qualsiasi altro club sarebbe un risultato fantastico. Forse non viene dato valore a tutto ciò perché questo club combatte sempre per tutto. Quest'anno non sarà diverso".