Barcellona, Messi: "Siamo un grande gruppo, chi gioca fa la differenza"

© foto di J.M.Colomo

Dopo il successo contro il PSV, Leo Messi ha parlato ai microfoni delle televisioni: “Sono molto contento per il risultato e per i tre punti. L’obiettivo era vincere per essere primi nel girone. E’ stata una partita dura ma abbiamo raggiunto l’obiettivo. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata perchè sia il Tottenham che l’Inter hanno sofferto molto qua per raggiungere il risultato. Per fortuna abbiamo vinto. Come ho detto siamo molto contenti di tutti quelli che hanno giocato questa sera. Siamo un grande gruppo e chi gioca fa la differenza comunque”.