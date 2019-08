Barcellona, Messi: "Starò fuori per un po'. Ci rivedremo presto"

© foto di Imago/Image Sport

Lionel Messi ieri sera non ha preso parte alla sfida del torneo dedicato a Gamper, che ha visto poi il suo Barcellona vincere 2-1 nei confronti dell'Arsenal. L'argentino, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto informare tutti a proposito della sua situazione di salute: "Non vedevo l'ora di iniziare ma sfortunatamente ho avuto un contrattempo nel primo allenamento, e dovrò stare fuori per un po'. Ringrazio tutti i messaggi di amore che mi sono arrivati, volevo stare con il team e tutte le persone che ci seguono negli USA. Ci rivedremo presto, un abbraccio a tutti".