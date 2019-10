© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In un'intervista a RAC1, Leo Messi è tornato sulla trattativa sfumata per il ritorno di Neymar al Barcellona: "Per un attimo ho pensato, soprattutto in questa finestra di mercato, che Neymar non sarebbe venuto da noi ma al Real Madrid, dato che aveva molta voglia di andar via. Lo aveva manifestato il suo desiderio di lasciare Parigi. E credevo che Florentino Pérez e il Real Madrid facessero qualcosa".