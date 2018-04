Barcellona, Messi verso la panchina per la gara col Leganes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leo Messi potrebbe riposare domani contro il Leganes. E' questo quanto scrive oggi Marca che spiega come la Pulce non abbia ancora recuperato pienamente dai fastidi muscolari accusati durante la sosta per le Nazionali. Per questo, ed in ottica ritorno contro la Roma, Messi potrebbe sedersi in panchina col Leganes.