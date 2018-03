Barcellona, Mundo Deportivo titola: “A Siviglia con Messi”

La prima pagina di Mundo Deportivo aggiorna la situazione del Barcellona, che sfiderà il Siviglia di Vincenzo Montella in terra andalusa. “A Siviglia con Messi”, titola il giornale catalano che sottolinea la presenza del numero 10 per la gara di Liga dopo i problemi fisici accusati in quest'ultima settimana. La Roma, che tra pochi giorni sfida il Barça in Champions, studia il modo di fermarlo.