Barcellona, nessun accordo con Griezmann: resta l'interesse

Nelle ultime ore in Spagna si è parlato molto di un fantomatico accordo tra Griezmann e il Barcellona stipulato già a marzo. Il francese ha deciso di lasciare l'Atletico Madrid e l'opzione blaugrana sembra quella più probabile ma come spiega il Mundo Deportivo il Barcellona ha negato qualsiasi tipo di accordo preso nei mesi scorsi ma ha confermato che l'interesse per il giocatore c'è.