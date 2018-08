Barcellona, Neymar fa visita ai suoi ex compagni durante l'allenamento

© foto di Insidefoto/Image Sport

Visita a sorpresa di Neymar nella Ciutat Esportiva del Barcellona, a Sant Joan Despì. Come riferisce il Mundo Deportivo il fuoriclasse brasiliano, accostato al Real Madrid da diverso tempo, è passato a salutare i suoi ex compagni nel corso dell'allenamento mattutino. L'attaccante del PSG si trova in Spagna per degli impegni extra-calcio legati ad uno dei suoi sponsor.