Barcellona-Neymar, il "grande bluff": si complica il ritorno in blaugrana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalla Francia non utilizzano mezze misure per analizzare il caso Neymar. Il quotidiano transalpino L'Equipe ha cercato di analizzare la situazione, ma a quanto pare l'eventuale trasferimento si complica: ci sono molti fattori da analizzare, dunque la trattativa si prolungherà nelle prossime settimane. Le parti ancora devono incontrarsi, tutti sono in attesa di capire quali sono le reali richieste del giocatore del club parigino.