Come in ogni sessione di mercato, Neymar è tornato protagonista insieme alle voci sul suo possibile ritorno al Barcellona. Come riporta oggi Sport, però, il club blaugrana accelererà per riportare il brasiliano in Catalogna solamente se e quando Lionel Messi deciderà di lasciare. Nessuna operazione immediata, insomma, col Paris Saint-Germain: il Neymar-bis è un obiettivo, ma esclusivamente in ottica futura.