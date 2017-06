Barcellona, Neymar: "Sto facendo il possibile per l'arrivo di Lucas Lima"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex cognato di Neymar Lucas Lima sembra vicino a vestire la maglia del Barcellona. Lo stesso giocatore blaugrana infatti ha confermato che sta facendo il possibile per far andare in porto la trattativa: "Sto cercando e fare quello che posso affinché possa unirsi a noi. E' un giocatore che ammiro molto, mi piace ed è un buon amico. Spero che tutto vada senza problemi, se arriverà a Barcellona sarà accolto a braccia aperte e sono sicuro che farà contenti tutti se verrà da noi", ha detto Neymar ai microfoni di Marca. .