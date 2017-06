Barcellona, Neymar su Verratti: "Sarei felice del suo arrivo. E' fortissimo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Neymar, attaccante del Barcellona, ha parlato in Brasile del possibile approdo in blaugrana di Marco Verratti: "Ovviamente sarei felice se dovesse arrivare al Barça. Sarei davvero contento. E' un top player, molto tecnico e ha le giuste qualità per giocare nel nostro club. Se il Barcellona dovesse acquistarlo son osicuro che tutti sarebbero pronti a salutarne l'arrivo perché è un fantastico centrocampista".