Barcellona, niente Man United per Rakitic: la famiglia dice no

Secondo quanto riferito dal Daily Mail si è interrotta sul nascere la potenziale trattativa tra il Manchester United e il Barcellona per Ivan Rakitic, che potrebbe lasciare i catalani a gennaio ma che non ha intenzione di vestire la maglia dei Red Devils. Il motivo è presto detto: la famiglia del croato non ha nessuna intenzione di trasferirsi a Manchester.