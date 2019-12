Barcellona, nome nuovo per l'attacco: seguito Osimhen del Lille

Il Barcellona è alla ricerca di alcuni ricambi per l'attacco, sempre attento ai giovani talenti che si mettono in mostra in giro per il mondo, e l'obiettivo - riferisce Sky Sports UK - sarebbe Victor Osimhen (20), autore di 12 gol in 20 partite con la maglia del Lille. Dal club azulgrana, però, negano l'interesse per il giovane nigeriano, smentendo i rumors. Che però ci sono e sono arrivati anche dalla Francia.