Barcellona, non sarà necessario l'intervento chirurgico per Messi

Fonte: fcinternews.it

© foto di J.M.Colomo

Il professor Joaquin Sanchez Sotelo ha parlato dell'infortunio di Leo Messi al radio. Ecco le sue parole all'agenzia Efe: "Se si tratta di una frattura della testa della radio di II tipo, la chirurgia non è necessaria Dalle prime immagini sembra che Lionel abbia subito una sublussazione, quindi la frattura al radio comunicata dal club dovrebbe riguardare la parte superiore. Sarà importante verificare eventuali lesioni associate ai legamenti, all'ulna, all'omero o al polso. Come sarà importante per lui iniziare abbastanza presto la riabilitazione, sempre sotto osservazione da parte dello staff medico del club".