© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Philippe Coutinho è uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Barcellona per fare spazio a Griezmann. Pare infatti che il club blaugrana abbia messo l'ex Liverpool sul mercato ma gli estimatori non mancano. Il Chelsea infatti è pronto a fare follie per il brasiliano ma secondo le ultime indiscrezioni del Daily Mail anche il Paris Saint-Germain sarebbe fortemente interessato al giocatore e sarebbe pronto a presentare un'offerta di prestito con obbligo di riscatto al Barça per aggirare le regole del Fair Play Finanzario.