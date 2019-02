Il Barcellona guarda in Brasile per rifare il look alla difesa. Oltre al centrale classe 2000 Vitao infatti i catalani hanno messo nel mirino anche un altro calciatore del Palmeiras: si tratta, come riporta l’Express di Luan Candido, laterale sinistro classe 2001. Per i due calciatori brasiliani il club blaugrana sarebbe pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro e ringiovanire così una retroguardia che incomincia a mostrare i segni dell’età in alcuni suoi interpreti.