Barcellona, novità in dirigenza: Bartomeu vuole Alemany del Valencia

Novità per la dirigenza del Barcellona, raccontata da Rac1. L'emittente catalana spiega che il club catalano vorrebbe il direttore generale Mateu Alemany, al Valencia ma in uscita dal club. AS spiega di aver sentito il dirigente che ha confermato l'addio al club valenciano ma non conferma i contatti col Barça. La relazione deteriorata con Peter Lim, presidente e proprietario del Valencia, ha portato all'addio suo e del ds Pablo Longoria, nonostante la volontà di spogliatoio e piazza.