© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brutte notizie per Ernesto Valverde, sia per la sfida di oggi con il Getafe che per quella in Champions League con l'Inter. S'è nuovamente infortunato Ousmane Dembelé, che ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra. Come informa il club blaugrana nel report medico, a breve l'ex Borussia Dortmund sosterrà nuovi test clinici per scoprire l'esatta entità dell'infortunio. A questo punto, visto che si parla di un guaio muscolare, è prevedibile la sua esclusione per la sfida di mercoledì.