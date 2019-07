Barcellona, obiettivo Firpo. I blaugrana chiedono lo sconto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Junior Firpo è uno degli obiettivi principali del Barcellona per quanto riguarda la difesa. Stando alle prime indiscrezioni riportate da AS, i blaugrana vogliono velocizzare le operazioni ma non sono intenzionati a pagare i 20 milioni di euro richiesti dal Betis. Al momento la compagine andalusa non vuole fare sconti: per meno della cifra richiesta il calciatore non si muove dal club verdiblanco.