Barcellona, obiettivo Rashford: Malcom o Coutinho come contropartite

Come riporta Mundo Deportivo, il Barcellona vorrebbe offrire uno tra Coutinho e Malcom al Manchester United come contropartita per arrivare a Marcus Rashford. L'attaccante inglese è tra i candidati per prendere il posto di Luis Suarez nell'attacco dei blaugrana qualora il Pistolero uruguaiano dovesse lasciare il club.