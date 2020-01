Occhi in Brasile per il Barcellona di Ernesto Valverde attualmente impegnato in Arabia Saudita per la Supercoppa di Spagna. Stando a quanto riportato da Globo Esporte il club catalano avrebbe mostrato interesse nei confronti di Matheus Fernandes, centrocampista 21enne del Palmeiras, tanto da chiedere informazioni alla società di San Paolo.