Barcellona, oltre 250 milioni dalle cessioni per finanziare il mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cessioni per oltre 250 milioni in modo da finanziare il mercato in entrata. Questo il programma del Barcellona in vista della prossima estate: i blaugrana hanno già prelevato la stellina dell'Ajax Frenkie de Jong, che si aggregherà alla sua nuova squadra a giugno, e vorrebbero prelevare un altro gioiello del club olandese, il difensore Matthijs de Ligt, insieme a uno tra Luka Jovic e Antoine Griezmann. Per arrivare a determinati elementi - sottolinea ESPN - potranno essere sacrificati tra gli altri Philippe Coutinho, arrivato a peso d'oro dal Liverpool poco più di un anno fa e che potrebbe partire qualora arrivasse una offerta superiore a 100 milioni di euro, oltre a Samuel Umtiti e Ivan Rakitic.