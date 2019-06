Barcellona, operazione cessione: servono 70 mln entro la fine di giugno

© foto di J.M.Colomo

Operazione cessioni in casa Barcellona, club che entro la fine della prossima settimana dovrà incassare circa 70 milioni di euro per evitare di chiudere l'esercizio in deficit. E' per questo che gli addii di Cillessen, André Gomes, Denis Suarez e Rafinha dovranno formalizzarsi in poco tempo, riferisce As.