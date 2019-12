Barcellona, ora anche per la metà dei tifosi Vidal non è imprescindibile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tempo di sondaggi a Barcellona. Mundo Deportivo ha chiesto ai suoi lettori quale tra i calciatori a disposizione di Valverde venderebbero senza rimpianti tra Arturo Vidal e Ivan Rakitic e più della metà del numero preso in considerazione ha fatto il nome dell'ex Juventus. Per il 52,6% il cileno non è imprescindibile, mentre per il 31,66% sarebbe meglio vendere il croato, per il 13% meglio tenerli entrambi e, infine, il 2,66 dei supporters azulgrana prescinderebbero da tutti e due.