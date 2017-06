Barcellona, Paco Alcacer: "Mai pensato di lasciare questo club"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex attaccante del Valencia, Paco Alcacer in un'intervista rilasciata a Marca ha negato di aver pensato di lasciare il Barcellona poco dopo il suo arrivo: "Non ho mai pensato di lasciare Barcellona. Il club mi ha scelto e io, naturalmente, cercherò di restare qui da molto tempo, lavorando sodo e migliorando come giocatore. Naturalmente davanti a me ho i migliori attaccanti del mondo ma devo avere pazienza e lavorare sodo".