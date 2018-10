Barcellona, panchina punitiva per Dembélé contro l'Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stando a quanto riferisce Mundo Deportivo, è stata una panchina "punitiva" quella di ieri sera per Ousmane Dembélé: l'attaccante francese era stato chiamato in causa anche nella sfida contro il Siviglia di sabato scorso quando Lionel Messi è stato costretto a lasciare il campo dopo una ventina di minuti per infortunio. Stando al quotidiano catalano, il francese ha temporeggiato un po' troppo prima di entrare in campo, sotto lo sguardo attonito del tecnico Valverde, certamente poco soddisfatto anche dell'attitudine messa in campo dall'attaccante una volta sceso sul rettangolo verde.