Barcellona, per l'uscente Coutinho avanza l'ipotesi Bayern

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il passaggio sfumato al Tottenham, Coutinho potrebbe essere dirottato in Germania. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il Bayern potrebbe assicurarsi il brasiliano, ritenuto un esubero dopo l'acquisto da parte dei blaugrana di Antoine Griezmann. È stato già effettuato un primo sondaggio con gli agenti del giocatore. 27 anni, da 18 mesi al Barcellona, Coutinho in Catalogna non è riuscito a ripetere le prestazioni fornite con la maglia del Liverpool e nell'ultima stagione ha realizzato 11 reti in 54 partite.