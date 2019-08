© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’edizione di AS cerca di fare il punto sul mercato del Barcellona. La cessione di Malcom allo Zenit non basta per poter pareggiare i conti, visto che sono stati spesi ben 237 milioni. In uscita le operazioni ufficiali ammontano a 146 milioni, dunque serve vendere un big come Coutinho. Al momento il brasiliano è l’unico sacrificabile, ma al momento ancora non sono arrivate offerte.