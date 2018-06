Barcellona, Piquè: "Bartomeu seccato, pensava che Griezmann firmasse"

© foto di J.M.Colomo

Attraverso un film speciale, Griezmann ha annunciato di voler restare all'Atletico Madrid e in Spagna questo video ha generato molta polemica perché è stato prodotto dalla Kosmos Studios, società di produzione appartenente a Piqué. Il difensore del Barcellona infatti ha dovuto difendersi dalle varie polemiche: "Sono rimasto sorpreso dalla reazione a Barcellona, sono sorpreso che il mio coinvolgimento e il mio amore per il club venga messo in dubbio. Ho parlato con il presidente Bartomeu ed è tutto a posto, era un po' seccato perché pensava che Griezmann firmasse col Barcellona".