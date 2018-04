Barcellona, Piqué: "Record di imbattibilità risultato di una grande stagione"

© foto di J.M.Colomo

Con la vittoria per 3-1 conquistata contro il Leganes, il Barcellona ha eguagliato il record della Real Sociedad di 38 partite senza sconfitta in campionato e Gerard Piqué ha sottolineato la bravura della squadra: "Abbiamo avuto un ottimo primo tempo e poi siamo ripartiti nel secondo. L'importante è che siamo ancora comodamente in cima alla classifica. Il record di imbattibilità di tutti i tempi è il risultato del fare le cose giuste per tutta la stagione".