Barcellona, Piqué ai tifosi: "Dobbiamo remare nella stessa direzione"

© foto di J.M.Colomo

Secondo stop in tre giornate di campionato per il Barcellona che è stato fermato sul 2-2 in casa dell'Osasuna. "Dalla fine della scorsa stagione ci sono opinioni diverse su ciò che è il club, i giocatori, sullo staff, il consiglio di amministrazione. È positivo che le persone abbiano una diversità di opinioni ma è bello dare un margine di tranquillità, abbiamo appena vinto due campionati e giocato la finale della Copa. È vero che le ultime due stagioni non sono andate bene in Champions League ma non buttiamo tutto. L'importante è che le persone vadano nella stessa direzione".