© foto di J.M.Colomo

Dopo la sconfitta rimediata in finale di Copa del Rey, il difensore del Barcellona Gerard Piqué ha parlato della stagione blaugrana: "Ci abbiamo provato ma senza riuscirci. Già nella prima parte abbiamo avuto qualche occasione. Sono felice della reazione della squadra. Il Valencia ha meritato di vincere la Coppa. Per noi è stato un buon anno, ma le aspettative erano più alte. Valverde? Non ci preoccupiamo del suo futuro, dobbiamo fare un'analisi individuale di ciascuno, di ciò che possiamo migliorare. Le decisioni che non sono nelle nostre mani. Abbiamo sempre detto che vorremmo che rimanesse perché ha fatto un ottimo lavoro ma bisogna analizzare cosa può essere fatto meglio. L'assenza di Suarez? Quando non vinci puoi dare la colpa alle assenze, ma non ci sono scuse, siamo obbligati a vincere tutte le competizioni, non è stato così, ci congratuliamo con gli avversari e l'anno prossimo proveremo a fare meglio".