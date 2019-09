© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche Gerard Pique conferma l'indiscrezione lanciata da El Pais nelle scorse ore, per cui Lionel Messi potrebbe liberarsi gratis ogni anno dal Barcellona, a patto di darne l'avviso almeno un mese prima. Il difensore blaugrana, suo compagno di squadra, a El Laguero dichiara: "Sì, so che Leo può partire gratis alla fine di ogni stagione. Tuttavia tutti sappiamo l'impegno che ha con il Barça e quindi non mi preoccupo affatto. Ha solo guadagnato il diritto di poter scegliere cosa fare del suo futuro dopo tutto quello che ha dato".

Quindi due parole anche su Neymar: "È stata creata una telenovela, ora voltiamo pagina. Il mercato dovrebbe però chiudere prima".