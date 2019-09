Barcellona, Piqué difende Suarez: "Non si può rendere sempre al top"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Barcellona, Gerard Piqué, ha commentato così in zona mista i fischi del pubblico all'indirizzo di Luis Suarez al momento della sua sostituzione nel match contro il Villarreal: "La gente paga il biglietto e ha il diritto di esprimere la propria opinione. Noi giocatori però siamo degli esseri umani ed è molto difficile rendere alla perfezione in ogni gara. Sappiamo quali sono i problemi di questo Barcellona, stiamo provando a cambiare le cose. Col Getafe proveremo a imporre ancora il nostro gioco per dare continuità a questa vittoria col Villarreal". I blaugrana, ieri sera, hanno vinto 2-1 col Sottomarino giallo. Lo riporta Sport.