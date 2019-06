Barcellona, possibile inserimento di Semedo nella trattativa Griezmann

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona potrebbe acquistare Griezmann senza ricorrere alla clausola rescissoria. Il club blaugrana infatti, come riporta il quotidiano catalano Sport, starebbe lavorando per l'arrivo del francese e per pagarlo a rate senza far pesare il suo acquisto sul bilancio. Tuttavia l'Atletico Madrid avrebbe chiesto ai catalani di inserire nell'operazione Semedo, difensore che piace a Simeone e che sarebbe disponibile a lasciare il club blaugrana. Il Barcellona però non sembra favorevole a legare le due operazioni e c'è grande differenza sulla valutazione del portoghese: i colchoneros lo valutano 30, il Barça 50.