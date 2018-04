Barcellona, pressione su Valverde: se perde la Copa rischia la panchina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'eliminazione dalla Champions League causata dalla Roma ha lasciato ampie voragini in casa Barcellona. I blaugrana hanno a disposizione ancora la Copa del Rey e il campionato quasi vinto per rendere questa annata comunque positiva ma stando quanto riporta il Mundo Deportivo c'è molta pressione su Valverde. Questa sera infatti andrà in scena la finale di Coppa di Spagna contro il Siviglia e se i blaugrana non ne usciranno vincitori il tecnico potrebbe rischiare di essere cacciato a fine stagione.