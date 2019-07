© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal 1985, anno in cui è stata istituita la clausola rescissoria in Liga, il Barcellona solamente in tre casi è ricorso al pagamento della stessa per un calciatore. Tutto è cominciato con Rivaldo, nell'estate 1997: il brasiliano, protagonista di una stagione spettacolare al Deportivo La Coruna, venne pagato l'equivalente degli attuali 24 milioni di euro.

Undici anni dopo è toccato a Seydou Keita, strappato al Siviglia per 14 milioni di euro. Sempre dagli andalusi il terzo caso, relativo la scorsa estate con Clement Lenglet: 35 milioni pagati dai catalani per averlo. E oggi toccherà ad Antoine Griezmann.