Barcellona, primi scatti di Griezmann in blaugrana. Maglia numero 17

Giornata di presentazioni, e di primi scatti con la sua nuova maglia del Barcellona, per Antoine Griezmann. La nuova stella francese del Barça ha infatti preso parte alla consueta cerimonia presso il Camp Nou, con tanto di palleggi sul rettangolo verde, indossando la divisa blaugrana che porterà anche nella prossima stagione. Le Petit Diable, di fatto, ha anche svelato quale sarà il suo numero in maglia a Barcellona: il 17, abbandonando così il suo ormai storico 7 per riabbracciarne uno quasi inedito, da lui portato sulle sue spalle solamente in occasione delle partite con la Francia U-21. Di seguito ecco i tweet sull'argomento pubblicati dall'account ufficiale del Barcellona.