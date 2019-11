Primo gol di Antoine Griezmann in Champion League con la maglia del Barcellona. Contro il Borussia Dortmund i catalani riescono a completare il tris delle meraviglie, che aveva visto già le reti di Luis Suarez e Leo Messi. È la seconda volta che succede in questa stagione, dopo quella in campionato dello scorso 19 ottobre contro l'Eibar.