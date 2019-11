© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sergi Roberto è in dubbio per la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Il giocatore del Barcellona è alle prese con un problema all'adduttore e questa mattina non si è allenato in gruppo ma ha fatto un lavoro specifico a parte. Anche Suarez non era in gruppo a causa del problema al soleo della gamba destra che lo terrà fuori tre settimane.