Barcellona, Rabiot sembra a un passo: Inter e Juventus dietro

“Thiago ha fatto una grande partita, il primo tempo del PSG è stato davvero importante. Mentre nella ripresa il Napoli ha giocato venti minuti di grande livello, il pareggio alla fine è il risultato più giusto”. Così in esclusiva a TuttoMercatoWeb l’agente del difensore del PSG Thiago...

Bobby Charlton, da Monaco ai trionfi con Best. Fino al titolo di Cavaliere

Nestor Sensini, garra e professionalità per una carriera tutta italiana

Pelé, O Rei del futebol che ha segnato oltre 1200 gol in carriera

Gerd Muller, leggenda tedesca da più di 700 gol in carriera

