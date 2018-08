Barcellona, Rafinha al Betis si complica: si studia la formula giusta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sembrava ad un passo il trasferimento di Rafinha dal Barcellona al Betis ma, secondo le ultime del quotidiano catalano Mundo Deportivo, poco a poco l'affare sta per sfumare. A Siviglia, infatti, non hanno i soldi che chiede il Barça e quindi ora si pensa ad una formula alternativa. Un'opzione potrebbe essere un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto, ma i blaugrana non sembrerebbero intenzionati ad accettare, visto che si tratta della stessa formula con cui il trequartista si era trasferito all'Inter lo scorso inverno, senza però ottenere il riscatto. Ad oggi le possibilità che Rafinha si vesta di biancoverde sono piuttosto basse.