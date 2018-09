Barcellona, Rafinha dice no al rinnovo: l'addio è più vicino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul futuro di Rafinha direttamente dal Mundo Deportivo. Il club blaugrana - si legge - avrebbe voluto cedere il brasiliano ex Inter, ma alla fine nessun club ha avuto la forza di affondare il colpo. Secondo il quotidiano, nonostante i dubbi del giocatore il Barça vorrebbe rinnovare il contratto di Rafinha che scade nel 2020: sa di non essere nelle grazie dell'allenatore e, inoltre, le voci su Rabiot e De Jong - dopo gli acquisti di Arthur e Vidal - vengono interpretate come un chiaro segnale del poco spazio che andrebbe ad avere anche in futuro. Una situazione, questa, che difficilmente porterà al rinnovo.