Barcellona, Rafinha verso la permanenza: lo ha chiesto Valverde

Rafinha pare destinato a restare al Barcellona dopo che Valverde gli ha confermato l'intenzione di trattenerlo e puntare su di lui nel corso della prossima stagione. L'ex Inter è in scadenza di contratto nel 2020 e solo nel caso in cui trovasse una complicata intesa per il rinnovo di contratto, potrebbe ancora cercare una cessione con la formula del prestito. A riportarlo è Mundo Deportivo.