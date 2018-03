Barcellona, Rakitic chiama Neymar: "Qui ci sarà sempre posto per lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"A Neymar aprirei di nuovo le porte del Barcellona". Non ha dubbi il centrocampista blaugrana Ivan Rakitic, che, intervistato da As, ha parlato così del possibile e clamoroso ritorno in Catalogna della stella del PSG: "Neymar non mi ha chiamato, ma se dipendesse da me gli aprirei di nuovo le porte del nostro spogliatoio. Sarebbe un sogno averlo nella mia squadra, vorrei sempre poter contare su Neymar nel mio undici titolare". Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, Neymar avrebbe fatto sapere infatti di voler tornare a vestire la maglia del Barcellona, scontento della sua vita parigina.