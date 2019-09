© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante fosse uno dei profili più papabili a lasciare il Barcellona, anche in virtù delle tante notizie di mercato accumulatesi sul suo conto, alla fine invece il centrocampista Ivan Rakitic è rimasto al Barcellona. Il croato però, secondo quanto si apprende da Mundo Deportivo, non è soddisfatto di questa situazione, sia perché avrebbe preferito lasciare il Camp Nou, sia per aver appreso le evoluzioni del momento soltanto tramite i giornali e non dal club.